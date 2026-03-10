0
НОВОСТИ

CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива

22:40 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив. С таким утверждением выступила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», — написала она в социальной сети X.

