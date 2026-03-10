CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
22:40 10.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран якобы начал минировать Ормузский пролив. С таким утверждением выступила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», — написала она в социальной сети X.
НОВОСТИ
- 22:00 10.03.2026
- Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
- 21:20 10.03.2026
- Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
- 20:40 10.03.2026
- Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
- 20:15 10.03.2026
- Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
- 20:00 10.03.2026
- В результате ракетного удара ВСУ по Брянску есть погибшие
- 19:58 10.03.2026
- Эксперты напомнили о схемах, с помощью которых мошенники толкают россиян на преступления
- 19:45 10.03.2026
- В Японии появится новый тип ударного вооружения большой дальности
- 19:20 10.03.2026
- В Туве в ДТП с участием машин и лошади погибли три человека
- 19:13 10.03.2026
- Рада вновь не смогла проголосовать за законопроект о налогообложении цифровых платформ
- 18:40 10.03.2026
- Медведев пожелал народу Ирана «мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать