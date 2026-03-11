Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран отомстит США и Израилю за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в городах исламской республики. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

«Я говорю им, чтобы они ждали наших сокрушительных ударов в ответ на их варварские действия, потому что мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары», — приводит его слова агентство DefaPress.