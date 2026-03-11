Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран просит страны Персидского залива указать на местоположение убежищ на их территории, где укрываются военнослужащие США и Израиля. С таким заявлением выступил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

«Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских (имеются в виду США и Израиль — прим. ТАСС) сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», — приводит его слова агентство DefaPress.