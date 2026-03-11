0
США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС — СМИ

11:32 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов добивается от властей ЮАР, чтобы страна вышла из БРИКС и придерживалась политики неприсоединения. Об этом пишет местная газета TimesLIVE.

Издание приводит слова американского посла в стране Лео Брента Бозелла и указывает, что США около года назад обратились к ЮАР с «пятью просьбами». В числе этих просьб или требований — необходимость пересмотра Закона об экспроприации и программы расширения прав чернокожего населения, осуждение лозунга «Убить бура» (белого крестьянина, потомка европейских поселенцев) и защита белых фермеров. Кроме того, США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС и отказалась от иска против Израиля в Международном суде ООН.

«Он (президент США Дональд Трамп — прим. ТАСС) сказал: „Я хочу, чтобы ЮАР снова была неприсоединившейся страной“. Мы не так много просим: неприсоединение», — сказал дипломат, добавив, что в Вашингтоне «теряют терпение».

ЮАР получила приглашение на вступление в БРИКС в декабре 2010 года и официально стала членом организации в 2011 году. В 2023 году африканская страна принимала саммит БРИКС.

