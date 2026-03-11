0
Токио не считает, что минирование Ормузского пролива дает Японии право применить силу

12:20 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии не считает, что минирование Ормузского пролива будет представлять для страны экзистенциальную угрозу, которая дает право на применение силы в рамках коллективной самообороны. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось», — ответил он на вопрос журналиста о праве Токио на применение силы в случае установки мин в Ормузском заливе. Генсек кабинета при этом пояснил, что Токио ведет активный сбор информации о ситуации в этом районе и воспринимает ее с озабоченностью.

