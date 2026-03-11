0
НОВОСТИ

ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам

11:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил атаки дронами по военным самолетам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил РФ. С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта (ДТА)», — сообщили в ЦОС.

Для проведения разведки местности и последующего совершения ДТА фигурант по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. «Во время подготовки к ДТА злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России на территории Ивановской области», — отметили в ФСБ.

11:20 11.03.2026
СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
0
41
11:00 11.03.2026
Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ
0
91
10:32 11.03.2026
Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия
0
163
10:20 11.03.2026
Со времен стамбульских договоренностей «реальность вся изменилась» — Песков
0
175
10:05 11.03.2026
ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
0
189
10:00 11.03.2026
США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
0
194
09:32 11.03.2026
Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
0
232
09:20 11.03.2026
Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
0
272
09:05 11.03.2026
Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
0
267
09:00 11.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
0
256

