ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам
11:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который по заданию Службы безопасности Украины готовил атаки дронами по военным самолетам. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил РФ. С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта (ДТА)», — сообщили в ЦОС.
Для проведения разведки местности и последующего совершения ДТА фигурант по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. «Во время подготовки к ДТА злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России на территории Ивановской области», — отметили в ФСБ.
