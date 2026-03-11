СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
11:20 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальная военная операция России должна продолжаться и завершиться успешно, с тем чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Украиной Брянска. Это отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима», — заявил представитель Кремля, говоря об атаке на Брянск.
«Наши военные — они же работают планомерно», — заверил он.
