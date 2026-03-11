ЕС предоставит кредит Украине даже в обход вето Венгрии — Politico
12:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получит от Евросоюза обещанные финансовые средства, даже если Венгрия продолжит блокировать выделение Брюсселем Киеву единого кредита в размере 90 млрд евро. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
По их данным, речь идет о предоставлении украинской стороне двусторонних кредитов, в частности, странами Балтии и Северной Европы, что не потребует одобрения всеми государствами — членами сообщества. На первом этапе подобным образом будут переданы почти 30 млрд евро, что позволит Украине удержаться на плаву в первой половине текущего года.
Глава Минфина Нидерландов Илко Хайнен также объявил о представлении страной Киеву до 2029 года отдельных ежегодных кредитов в размере 3,5 млрд евро.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС «так или иначе выдаст обещанный Украине кредит».
Решение о выделении Украине 90 млрд евро на 2026–2027 гг. было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года 24 странами ЕС. Венгрия, Чехия и Словакия одобрили его в принципе, но отказались в нем участвовать. Для размещения займа на эту сумму Еврокомиссией от имени ЕС на финансовых рынках необходима поддержка всех 27 стран ЕС, однако его теперь блокирует Венгрия.
Для Киева данное финансирование фактически является безвозмездным — деньги привлекают страны ЕС на коммерческих рынках в виде эмиссии евробондов, они же будут платить проценты по этому кредиту. Киев должен будет погасить этот долг лишь при условии, что Россия выплатит Украине некие «репарации», причем «в полном объеме».
