Россия имеет дело с вражескими соцсетями в СНГ и во всем мире — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информационная работа на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) для России сейчас сложна из-за необходимости работать с вражескими социальными сетями, которые популярны как в ближнем зарубежье, так и во всем мире. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики.

«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье, — заметил он. — Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку]».

«Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше, — указал представитель Кремля. — Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать».

Песков призвал перестать думать о Telegram и начать думать о наращивании аудитории в Max. Таким образом он отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в Max и Telegram. «Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» — сказал представитель Кремля.