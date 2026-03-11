Россия имеет дело с вражескими соцсетями в СНГ и во всем мире — Песков
12:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информационная работа на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) для России сейчас сложна из-за необходимости работать с вражескими социальными сетями, которые популярны как в ближнем зарубежье, так и во всем мире. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики.
«Мы сейчас стремительно теряем инструментарий для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье, — заметил он. — Телеэфир — это штука относительная в наше время, выключается кнопкой [по щелчку]».
«Мы имеем дело с вражескими социальными сетями, которые на вершине конкурентности на пространстве СНГ, во всем мире. Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше, — указал представитель Кремля. — Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать».
Песков призвал перестать думать о Telegram и начать думать о наращивании аудитории в Max. Таким образом он отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в Max и Telegram. «Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» — сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 13:12 11.03.2026
- Удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов — Песков
- 13:00 11.03.2026
- Партия Reform UK выступила за проверку спецслужбами кандидатов на выборы в Британии
- 12:32 11.03.2026
- Конфликт в Иране вызвал перебои в мировых поставках серы — FT
- 12:20 11.03.2026
- Токио не считает, что минирование Ормузского пролива дает Японии право применить силу
- 12:00 11.03.2026
- ЕС предоставит кредит Украине даже в обход вето Венгрии — Politico
- 11:32 11.03.2026
- США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС — СМИ
- 11:20 11.03.2026
- СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
- 11:05 11.03.2026
- ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам
- 11:00 11.03.2026
- Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ
- 10:32 11.03.2026
- Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать