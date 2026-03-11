0
НОВОСТИ

Конфликт в Иране вызвал перебои в мировых поставках серы — FT

12:32 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои в мировых поставках серы, вызванные конфликтом в Иране, уже привели к росту цен и могут затронуть ряд отраслей. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

По данным издания, судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что ограничило поставки серы — побочного продукта переработки нефти и газа. Этот ресурс используется в производстве удобрений, химикатов, металлов и микросхем.

Цена тонны серы в крупнейшем потребителе Китае с начала конфликта выросла на 15% и достигла рекордных 4,65 тыс. юаней ($672), пишет газета. По оценке аналитиков CRU Group, страны Персидского залива обеспечивают около 45% мирового экспорта серы. Как отмечают эксперты, перебои в поставках могут усилить давление на глобальные цепочки поставок и привести к дальнейшему повышению цен на удобрения и продукцию металлургии и электронной промышленности.

