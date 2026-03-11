Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключительная партия из 28 танков M1A2T Abrams американского производства из 108 заказанных Тайбэем уже отправлена морем из США. Как сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве острова, танки должны прибыть до конца марта.

По данным источника, говорившего на условиях анонимности, эта поставка «обеспечит непрерывность» подготовки экипажей таких машин — предыдущие 42 танка были доставлены в минувшем году, они будут официально приняты на вооружение на закрытой церемонии во втором квартале текущего года.

M1A2T — новый вариант американского танка M1 Abrams. Вашингтон в 2019 году одобрил продажу Тайбэю 108 таких машин. Общая сумма сделки составила около 40,5 млрд тайваньских долларов (порядка $1,45 млрд на момент заключения соглашения). Остров уже получил 80 танков: 38 — в декабре 2024 года, 42 — в июле 2025 года. Первые 38 машин уже приняты на вооружение острова.