0
0
97
НОВОСТИ

Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ

11:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключительная партия из 28 танков M1A2T Abrams американского производства из 108 заказанных Тайбэем уже отправлена морем из США. Как сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источник в оборонном ведомстве острова, танки должны прибыть до конца марта.

По данным источника, говорившего на условиях анонимности, эта поставка «обеспечит непрерывность» подготовки экипажей таких машин — предыдущие 42 танка были доставлены в минувшем году, они будут официально приняты на вооружение на закрытой церемонии во втором квартале текущего года.

M1A2T — новый вариант американского танка M1 Abrams. Вашингтон в 2019 году одобрил продажу Тайбэю 108 таких машин. Общая сумма сделки составила около 40,5 млрд тайваньских долларов (порядка $1,45 млрд на момент заключения соглашения). Остров уже получил 80 танков: 38 — в декабре 2024 года, 42 — в июле 2025 года. Первые 38 машин уже приняты на вооружение острова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 11.03.2026
США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС — СМИ
0
28
11:20 11.03.2026
СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
0
68
11:05 11.03.2026
ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам
0
103
10:32 11.03.2026
Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия
0
176
10:20 11.03.2026
Со времен стамбульских договоренностей «реальность вся изменилась» — Песков
0
191
10:05 11.03.2026
ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
0
199
10:00 11.03.2026
США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
0
204
09:32 11.03.2026
Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
0
242
09:20 11.03.2026
Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
0
282
09:05 11.03.2026
Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
0
273

Возврат к списку