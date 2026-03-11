Со времен стамбульских договоренностей «реальность вся изменилась» — Песков
10:20 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стамбульские договоренности 2022 года уже не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Москва привержена «Стамбулу» в решении украинского конфликта или есть изменения.
«Реальность вся изменилась», — сказал он.
