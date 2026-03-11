0
0
151
НОВОСТИ

Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ

09:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран отказался от всех предложений стран, которые были готовы выступить посредниками на переговорах о прекращении огня, и требует от США определенных гарантий, чтобы возобновить дипломатический процесс. С таким утверждением выступил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным его источников, Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон гарантировал ненападение на исламскую республику в будущем, выплату репараций, а также согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.03.2026
ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
0
21
10:00 11.03.2026
США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
0
41
09:32 11.03.2026
Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
0
112
09:20 11.03.2026
Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
0
148
09:00 11.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
0
160
22:40 10.03.2026
CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
0
638
22:00 10.03.2026
Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
0
682
21:20 10.03.2026
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
0
707
20:40 10.03.2026
Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
0
726
20:15 10.03.2026
Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
0
685

Возврат к списку