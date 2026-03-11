Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
09:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран отказался от всех предложений стран, которые были готовы выступить посредниками на переговорах о прекращении огня, и требует от США определенных гарантий, чтобы возобновить дипломатический процесс. С таким утверждением выступил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По данным его источников, Тегеран настаивает на том, чтобы Вашингтон гарантировал ненападение на исламскую республику в будущем, выплату репараций, а также согласие с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.
