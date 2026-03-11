Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
09:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 185 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря», — сообщили в российском военном ведомстве.
