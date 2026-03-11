ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
10:05 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония передачи в состав ВМС Японии новой дизель-электрической ударной подводной лодки «Тёгэй» («Длинный кит») состоялась на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в портовом городе Кобе. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.
Это уже пятая новейшая субмарина такого типа, она будет оснащена крылатыми ракетами «Тип-12» дальностью более 1 000 км.
Водоизмещение новой подлодки — 3 тыс. тонн, длина — 84 метра. «Тёгэй» снабжена литийионными батареями нового типа, которые, как утверждается, существенно увеличили ее бесшумность и способность непрерывно находиться под водой. Команда составляет около 70 человек.
Как отмечает агентство, подлодка в настоящее время вооружена торпедами и высокоточными противокорабельными ракетами Harpoon. Уже решен вопрос о ее оснащении крылатыми ракетами. В дальнейшем возможно размещение на таких субмаринах ракет с высокоскоростными планирующими боевыми частями, дальность которых доведут до 2 тыс. км.
НОВОСТИ
- 10:00 11.03.2026
- США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
- 09:32 11.03.2026
- Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
- 09:20 11.03.2026
- Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
- 09:05 11.03.2026
- Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
- 09:00 11.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
- 22:40 10.03.2026
- CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
- 22:00 10.03.2026
- Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
- 21:20 10.03.2026
- Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
- 20:40 10.03.2026
- Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
- 20:15 10.03.2026
- Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать