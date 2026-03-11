ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония передачи в состав ВМС Японии новой дизель-электрической ударной подводной лодки «Тёгэй» («Длинный кит») состоялась на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в портовом городе Кобе. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

Это уже пятая новейшая субмарина такого типа, она будет оснащена крылатыми ракетами «Тип-12» дальностью более 1 000 км.

Водоизмещение новой подлодки — 3 тыс. тонн, длина — 84 метра. «Тёгэй» снабжена литийионными батареями нового типа, которые, как утверждается, существенно увеличили ее бесшумность и способность непрерывно находиться под водой. Команда составляет около 70 человек.

Как отмечает агентство, подлодка в настоящее время вооружена торпедами и высокоточными противокорабельными ракетами Harpoon. Уже решен вопрос о ее оснащении крылатыми ракетами. В дальнейшем возможно размещение на таких субмаринах ракет с высокоскоростными планирующими боевыми частями, дальность которых доведут до 2 тыс. км.