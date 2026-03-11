0
0
25
НОВОСТИ

США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ

10:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обратились к правительству Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их количество не называется. Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, созовет заседание Верховного совета обороны Румынии утром 11 марта, на котором будет проведен «анализ временного размещения [американских] военных сил» в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.03.2026
ВМС Японии получили пятую подлодку новейшего типа, которую оснастят крылатыми ракетами
0
21
09:32 11.03.2026
Иран отомстит США и Израилю за удары по жилым объектам — армия
0
112
09:20 11.03.2026
Вопрос границ — лишь малая часть будущих договоренностей по Украине, заявил Мирошник
0
148
09:05 11.03.2026
Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США — ТВ
0
162
09:00 11.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
0
160
22:40 10.03.2026
CBS утверждает, что разведка США якобы получила данные о минировании Ормузского пролива
0
638
22:00 10.03.2026
Украина уже не рассчитывает на получение новых систем Patriot, признал Зеленский
0
682
21:20 10.03.2026
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
0
707
20:40 10.03.2026
Иран пригрозил ответными атаками на гражданскую инфраструктуру
0
726
20:15 10.03.2026
Для подготовки аналитики в 2026 году в ЕС собираются создать свою платформу на базе ИИ
0
685

Возврат к списку