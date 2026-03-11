США запросили у Румынии размещение дополнительных сил на авиабазе на востоке страны — ТВ
10:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США обратились к правительству Румынии с просьбой разместить дополнительные силы на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.
По его данным, речь идет о размещении дополнительных истребителей и военнослужащих, однако их количество не называется. Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, созовет заседание Верховного совета обороны Румынии утром 11 марта, на котором будет проведен «анализ временного размещения [американских] военных сил» в стране.
