Удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов — Песков

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает очевидным, что удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем и мы это, естественно, учитываем», — сказал представитель Кремля.