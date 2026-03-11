Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву, 68 дней в одиночку державшему оборону

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву, 68 дней в одиночку державшему оборону. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в документе.

Ранее на встрече с Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал историю про подвиг молодого военнослужащего из Самары Сергея Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.