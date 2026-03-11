На курорте «Манжерок» определят сильнейших горнолыжников России

14:30

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»

С 13 по 18 марта 2026 года всесезонный курорт Сбера «Манжерок» (Республика Алтай) примет Финал Кубка России и Чемпионат России по горнолыжному спорту. Второй год подряд статусные старты в технических дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте — пройдут на склонах, сертифицированных FIS, что позволяет проводить соревнования на уровне международных стандартов.

Участие в чемпионате примут более 120 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны, включая Московскую, Мурманскую, Челябинскую области, Санкт-Петербург, Камчатский и Краснодарский край.

«Манжерок» второй год подряд принимает Чемпионат России, подтверждая статус ведущего центра проведения всероссийских стартов. За четыре дня соревнований будет разыграно 4 комплекта медалей.

«Наша команда отлично подготовила склоны к спортивному сезону. Трассы курорта в прошлом году получили аккредитацию Международной федерации лыжного спорта, что позволяет нам проводить соревнования самого высокого международного уровня. Главные гонки национального календаря пройдут на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь была подготовлена трасса протяженностью более 1200 м с перепадом высот 450 метров. Это самый большой перепад высот среди трасс, используемых для проведения гигантского слалома в России. Сегодня на курорте активно готовят полотно трассы к предстоящим заездам: поверхность склона заливают водой для сохранения жесткости и первоначальной структуры, чтобы спортсмены могли совершать заезды в равных условиях», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

В борьбу за золото вступят титулованные спортсмены с опытом выступлений на Олимпийских играх и этапах Кубка мира.

В числе главных фаворитов у мужчин: Александр Хорошилов — участник пяти Олимпиад, победитель и многократный призер этапов Кубка мира; Семен Ефимов — участник Олимпийских игр в Милане, призер Первенства мира и Универсиад; Александр Андриенко — призер этапа Кубка Европы, многократный чемпион России; Иван Кузнецов — участник Олимпийских игр, чемпион Универсиад.

Среди женщин основные медальные ожидания связаны с именами: Юлии Плешковой — участницы Олимпийских игр в Пекине и Милане, призера юниорского чемпионата мира и чемпионки России; Екатерины Ткаченко — бронзового призера Юношеских Олимпийских Игр, двукратной победительницы Универсиады, многократной чемпионки России; Виталины Гириной и Танзилы Исраиловой, которая является действующей чемпионкой России в слаломе и слаломе-гиганте.

Торжественная церемония открытия Чемпионата России состоится 14 марта. Планируется, что спортсмены и сотрудники курорта «Манжерок» прокатятся по трассе с флагом Российской Федерации — по заявлению организаторов, размер полотна побьет все существующие рекорды в истории подобных спусков. Для всех желающих в свободном доступе в рамках мероприятия также будут: фотобудка с моментальной печатью, выступление артистов и танцевальных коллективов, видеоспинер с вращающейся камерой 360 градусов, а также чайная станция и фотозона.

Для зрителей с 11:00 до 15:00 на выкате трассы «Сибирь» будет работать специальная зона с большим экраном для прямой трансляции соревнований. Чтобы поддержать спортсменов достаточно при себе иметь ски-пасс, прогулочный билет, также возможно приобрести специальный билет болельщика.

Прямую трансляцию чемпионата можно будет увидеть в эфире телеканала «Катунь 24» и на сайте katun24.ru.