Цена нефти Brent на ICE растет более чем на 5%
15:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX прибавляет более 6%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 12:31 мск, стоимость Brent росла на 5,22%, до $92,38 за баррель, WTI рос на 6,06%, поднимаясь до $88,51 за баррель.
К 12:40 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $92,49 за баррель (+5,34%). В это же время стоимость WTI поднималась на 6,08% — до $88,52 за баррель.
Комментировать