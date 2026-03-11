0
Цена нефти Brent на ICE растет более чем на 5%

15:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE растет более чем на 5%, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX прибавляет более 6%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:31 мск, стоимость Brent росла на 5,22%, до $92,38 за баррель, WTI рос на 6,06%, поднимаясь до $88,51 за баррель.

К 12:40 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $92,49 за баррель (+5,34%). В это же время стоимость WTI поднималась на 6,08% — до $88,52 за баррель.

