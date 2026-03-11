РФ вошла в десятку стран по качеству школьного образования — Кравцов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования, за пять лет количество отстающих школьников уменьшилось на 10%. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%», — сказал Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.