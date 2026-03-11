0
0
91
НОВОСТИ

ЕС представляет собой «стаю кошек», а не единое государство — президент Хорватии

17:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза представляют собой «стаю домашних кошек», а не единое мощное государство с общей армией и внешнеполитическим курсом. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Каждый, когда дело касается обороны, заботится только о себе. Идея о существовании некоего европейского гипергосударства с общей обороной и внешней политикой не сбудется. Европа — это стая кошек, домашних кошек. Каждая пойдет своим путем, они не волки», — сказал Миланович хорватским журналистам.

Хорватский президент также упомянул угрозы президента США Дональда Трампа в адрес испанского премьера Педро Санчеса, «осмелившегося выступить в защиту международного права». «А немецкий канцлер сидит с какими-то картами рядом с американским президентом и улыбается. Как будто это его не касается», — подчеркнул Миланович.

Напряженность отношений Мадрида и Вашингтона возросла после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Испания изначально выступила против них. Затем Испания также сообщила о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, для их военной операции против Ирана.

Позднее Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также утверждал, что военные страны могли бы использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 11.03.2026
Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков
0
35
17:00 11.03.2026
Иран отказался от тактики ответных ударов, будет наносить удар за ударом — командование
0
135
16:32 11.03.2026
РФ вошла в десятку стран по качеству школьного образования — Кравцов
0
177
16:12 11.03.2026
Иран утром нанес удары по штабу израильской разведки и базе ВМС Израиля в Хайфе — армия
0
231
16:00 11.03.2026
США хотят направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране — Bloomberg
0
221
15:32 11.03.2026
Глава МИД Гренландии подтвердила пранкерам, что корабли РФ не угрожают острову
0
242
15:12 11.03.2026
Цена нефти Brent на ICE растет более чем на 5%
0
260
15:00 11.03.2026
Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97% с начала эскалации в регионе — ООН
0
264
14:32 11.03.2026
РФ находится в постоянном контакте с руководством Ирана — Песков
0
327
14:30 11.03.2026
На курорте «Манжерок» определят сильнейших горнолыжников России
0
266

Возврат к списку