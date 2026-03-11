ЕС представляет собой «стаю кошек», а не единое государство — президент Хорватии
17:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза представляют собой «стаю домашних кошек», а не единое мощное государство с общей армией и внешнеполитическим курсом. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Каждый, когда дело касается обороны, заботится только о себе. Идея о существовании некоего европейского гипергосударства с общей обороной и внешней политикой не сбудется. Европа — это стая кошек, домашних кошек. Каждая пойдет своим путем, они не волки», — сказал Миланович хорватским журналистам.
Хорватский президент также упомянул угрозы президента США Дональда Трампа в адрес испанского премьера Педро Санчеса, «осмелившегося выступить в защиту международного права». «А немецкий канцлер сидит с какими-то картами рядом с американским президентом и улыбается. Как будто это его не касается», — подчеркнул Миланович.
Напряженность отношений Мадрида и Вашингтона возросла после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Испания изначально выступила против них. Затем Испания также сообщила о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, для их военной операции против Ирана.
Позднее Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также утверждал, что военные страны могли бы использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида.
