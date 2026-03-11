РФ находится в постоянном контакте с руководством Ирана — Песков
14:32 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, в том числе в контакте с руководством Ирана. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны», — отметил он.
