НОВОСТИ

РФ находится в постоянном контакте с руководством Ирана — Песков

14:32 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва находится в постоянном контакте с Тегераном, в том числе в контакте с руководством Ирана. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны», — отметил он.

