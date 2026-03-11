0
Глава МИД Гренландии подтвердила пранкерам, что корабли РФ не угрожают острову

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) подтвердила, что российские корабли не угрожают острову. Соответствующий ролик опубликован в их телеграм-канале.

Пранкеры, выдавая себя за высокопоставленных европейских чиновников, поинтересовались у министра, считает ли она реальной угрозой желание президента США Дональда Трамп сделать Гренландию частью США, которое он мотивирует защитой острова от России и Китая. Глава МИД на это ответила: «В наших водах нет российских или китайских судов. И у нас нет никаких инвестиций в Гренландию со стороны КНР или РФ».

Моцфельд при этом добавила, Гренландия в 2022 году присоединились ко всем санкциям ЕС против России, после чего не имеет никаких отношений с РФ.

