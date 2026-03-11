Иран отказался от тактики ответных ударов, будет наносить удар за ударом — командование

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Ирана сменили тактику в операции против США и Израиля. Вместо сугубо ответных ударов они будут наносить удар за ударом, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия».

«Тактика ответного удара завершена. Отныне наша тактика будет заключаться в серии ударов подряд», — сказал он в эфире государственного телевидения.