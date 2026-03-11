США хотят направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют направить в Румынию до 500 военных, которые будут оказывать поддержку американской операции в Иране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, Румыния может одобрить просьбу США о временном размещении дополнительных сил на авиабазе Михаил Когэлничану на востоке страны для их дальнейшего участия в конфликте на Ближнем Востоке. Речь идет о истребителях и военнослужащих.

База будет использоваться для «логистических операций» и дозаправки, сообщили собеседники агентства.