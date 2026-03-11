0
0
0
НОВОСТИ

Иран утром нанес удары по штабу израильской разведки и базе ВМС Израиля в Хайфе — армия

16:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Ирана нанесла удары по штабу израильской военной разведки «Аман», подразделению радиоэлектронной разведки, РЛС Green Pine и штабу подводных сил на базе ВМС Израиля в Хайфе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Начиная с сегодняшнего утра, беспилотники атаковали несколько целей на оккупированных территориях, включая израильскую военную разведывательную организацию „Аман“, подразделение 8200 (подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в состав „Аман“ — прим. ТАСС), радар Green Pine и здание штаба подводных лодок на военно-морской базе в Хайфе», — приводит заявление пресс-службы иранская гостелерадиокомпания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 11.03.2026
США хотят направить в Румынию до 500 военных для поддержки операции в Иране — Bloomberg
0
50
15:32 11.03.2026
Глава МИД Гренландии подтвердила пранкерам, что корабли РФ не угрожают острову
0
109
15:12 11.03.2026
Цена нефти Brent на ICE растет более чем на 5%
0
138
15:00 11.03.2026
Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97% с начала эскалации в регионе — ООН
0
165
14:32 11.03.2026
РФ находится в постоянном контакте с руководством Ирана — Песков
0
223
14:30 11.03.2026
На курорте «Манжерок» определят сильнейших горнолыжников России
0
174
14:12 11.03.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 370 военнослужащих
0
221
14:00 11.03.2026
Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву, 68 дней в одиночку державшему оборону
0
250
13:32 11.03.2026
ВС РФ взяли под контроль Червоную Зарю в Сумской области
0
248
13:12 11.03.2026
Удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов — Песков
0
274

Возврат к списку