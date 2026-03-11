Иран утром нанес удары по штабу израильской разведки и базе ВМС Израиля в Хайфе — армия

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Ирана нанесла удары по штабу израильской военной разведки «Аман», подразделению радиоэлектронной разведки, РЛС Green Pine и штабу подводных сил на базе ВМС Израиля в Хайфе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Начиная с сегодняшнего утра, беспилотники атаковали несколько целей на оккупированных территориях, включая израильскую военную разведывательную организацию „Аман“, подразделение 8200 (подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в состав „Аман“ — прим. ТАСС), радар Green Pine и здание штаба подводных лодок на военно-морской базе в Хайфе», — приводит заявление пресс-службы иранская гостелерадиокомпания.