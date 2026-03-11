0
Транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97% с начала эскалации в регионе — ООН

15:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежедневный транзит судов через Ормузский пролив с начала военной эскалации в регионе сократился на 97%. Такие данные приводятся в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном во вторник.

Согласно подсчетам организации, в период с 1 по 27 февраля среднесуточный транзит через пролив составлял порядка 129 судов. К 3 марта этот показатель опустился до однозначных значений и в настоящее время колеблется между тремя и шестью судами. Таким образом, речь идет о сокращении транзита на 97%, отмечается в тексте. «Судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось», — резюмируют эксперты ЮНКТАД.

