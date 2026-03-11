ВС РФ взяли под контроль Червоную Зарю в Сумской области

Обсудить на форуме

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», — сообщили в ведомстве.