ВС РФ взяли под контроль Червоную Зарю в Сумской области
13:32 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», — сообщили в ведомстве.
