НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 370 военнослужащих

14:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 370 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 245 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — более 190, «Центр» — более 350, «Восток» — более 315, «Днепр» — до 90 военных.

