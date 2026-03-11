ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 370 военнослужащих
14:12 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 370 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 245 военнослужащих, «Запад» — до 180, «Южная» — более 190, «Центр» — более 350, «Восток» — более 315, «Днепр» — до 90 военных.
