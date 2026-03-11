0
0
45
НОВОСТИ

Партия Reform UK выступила за проверку спецслужбами кандидатов на выборы в Британии

13:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская правопопулистская партия Reform UK, лидирующая в опросах общественного мнения, приветствовала предложение спецслужбы МИ-5 помочь политическим партиям в проверке кандидатов на выборы на фоне якобы попыток враждебных государств подорвать демократические устои страны. Об этом сообщила газета Politico.

В минувшем месяце глава службы контрразведки Кен Маккаллум объявил, по ее данным, о стремлении помочь партиям в проверке кандидатов на предмет «потенциального иностранного вмешательства». Согласно заявлению представителя Reform UK, партия «очень заинтересована в том, чтобы воспользоваться таким предложением в случае его реализации и обратиться к МИ-5». «Необходимо сделать все возможное для искоренения иностранного вмешательства в политику» на Британских островах, добавил он.

Инициатива Маккаллума является частью «более широких усилий правительства Великобритании и служб безопасности по укреплению британской демократии на фоне волны шпионской деятельности со стороны враждебных государств», говорится в публикации. За последние шесть месяцев несколько иностранных и британских граждан были, по сведениям Politico, арестованы «по подозрению в работе на иностранные государства, в том числе Китай». Ожидается, что предложение МИ-5 по кандидатам будет ограничиваться помощью партиям «в оценке рисков иностранного вмешательства» при отсутствии официального допуска к секретной информации.

В конце прошлого года Лондон представил план действий по борьбе «с политическим вмешательством и шпионажем», включающий законопроект о выборах, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента. Программа предусматривает также независимую проверку «финансового вмешательства в британскую демократию» в том числе с использованием криптовалюты.

Ранее МИ-5 разослала предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. В нем сказано, что китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными лицами в парламентском сообществе Соединенного Королевства. Их целью назван сбор информации и создание основы для долгосрочных отношений путем «использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени».

Пекин назвал эти утверждения «чистой выдумкой и злонамеренной клеветой».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:12 11.03.2026
Удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов — Песков
0
13
12:32 11.03.2026
Конфликт в Иране вызвал перебои в мировых поставках серы — FT
0
119
12:20 11.03.2026
Токио не считает, что минирование Ормузского пролива дает Японии право применить силу
0
130
12:05 11.03.2026
Россия имеет дело с вражескими соцсетями в СНГ и во всем мире — Песков
0
164
12:00 11.03.2026
ЕС предоставит кредит Украине даже в обход вето Венгрии — Politico
0
162
11:32 11.03.2026
США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС — СМИ
0
237
11:20 11.03.2026
СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
0
231
11:05 11.03.2026
ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам
0
257
11:00 11.03.2026
Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ
0
247
10:32 11.03.2026
Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия
0
297

Возврат к списку