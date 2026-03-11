Партия Reform UK выступила за проверку спецслужбами кандидатов на выборы в Британии
13:00 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская правопопулистская партия Reform UK, лидирующая в опросах общественного мнения, приветствовала предложение спецслужбы МИ-5 помочь политическим партиям в проверке кандидатов на выборы на фоне якобы попыток враждебных государств подорвать демократические устои страны. Об этом сообщила газета Politico.
В минувшем месяце глава службы контрразведки Кен Маккаллум объявил, по ее данным, о стремлении помочь партиям в проверке кандидатов на предмет «потенциального иностранного вмешательства». Согласно заявлению представителя Reform UK, партия «очень заинтересована в том, чтобы воспользоваться таким предложением в случае его реализации и обратиться к МИ-5». «Необходимо сделать все возможное для искоренения иностранного вмешательства в политику» на Британских островах, добавил он.
Инициатива Маккаллума является частью «более широких усилий правительства Великобритании и служб безопасности по укреплению британской демократии на фоне волны шпионской деятельности со стороны враждебных государств», говорится в публикации. За последние шесть месяцев несколько иностранных и британских граждан были, по сведениям Politico, арестованы «по подозрению в работе на иностранные государства, в том числе Китай». Ожидается, что предложение МИ-5 по кандидатам будет ограничиваться помощью партиям «в оценке рисков иностранного вмешательства» при отсутствии официального допуска к секретной информации.
В конце прошлого года Лондон представил план действий по борьбе «с политическим вмешательством и шпионажем», включающий законопроект о выборах, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента. Программа предусматривает также независимую проверку «финансового вмешательства в британскую демократию» в том числе с использованием криптовалюты.
Ранее МИ-5 разослала предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. В нем сказано, что китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными лицами в парламентском сообществе Соединенного Королевства. Их целью назван сбор информации и создание основы для долгосрочных отношений путем «использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени».
Пекин назвал эти утверждения «чистой выдумкой и злонамеренной клеветой».
НОВОСТИ
- 13:12 11.03.2026
- Удар по Брянску был невозможен без участия британских специалистов — Песков
- 12:32 11.03.2026
- Конфликт в Иране вызвал перебои в мировых поставках серы — FT
- 12:20 11.03.2026
- Токио не считает, что минирование Ормузского пролива дает Японии право применить силу
- 12:05 11.03.2026
- Россия имеет дело с вражескими соцсетями в СНГ и во всем мире — Песков
- 12:00 11.03.2026
- ЕС предоставит кредит Украине даже в обход вето Венгрии — Politico
- 11:32 11.03.2026
- США хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС — СМИ
- 11:20 11.03.2026
- СВО должна идти и увенчаться успехом, чтобы исключить атаки на города РФ — Песков
- 11:05 11.03.2026
- ФСБ задержала россиянина, готовившего атаки дронами по военным самолетам
- 11:00 11.03.2026
- Партия из 28 танков Abrams отправлена морем на Тайвань из США — СМИ
- 10:32 11.03.2026
- Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля — армия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать