Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков
17:40 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге назначен народный артист России Ильдар Абдразаков. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра.
«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», — сказал Беглов и представил коллективу нового худрука.
