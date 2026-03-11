0
НОВОСТИ

Новым худруком Михайловского театра в Петербурге назначен Ильдар Абдразаков

17:40 11.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге назначен народный артист России Ильдар Абдразаков. Об этом объявил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра.

«Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», — сказал Беглов и представил коллективу нового худрука.

