СМИ подсчитали примерный расход ракет и противоракет у Ирана и США с начала конфликта

18:20 Источник: Интерфакс

До начала боевых действий на Ближнем Востоке иранские военные имели 2,5 тыс. баллистических ракет, запас которых можно исчерпать за несколько недель боёв, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, у Ирана до войны было 2,5 тыс. баллистических ракет с дальностью действия от несколько сотен километров до более чем 2 тыс. Этот арсенал можно истратить за несколько недель", - передаёт агентство.

По его данным, с 28 февраля Иран выпустил более 300 баллистических ракет. Иран также располагает беспилотниками типа "Шахед", точное количество которых неизвестно. Агентство поясняет, что для их уничтожения США и другие страны имеют дешевые контрмеры, включая средства радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие, автоматические пушки и вертолёты. Но из-за нехватки этих средств приходится прибегать к зенитным ракетам. В результате США и их партнёры в регионе Персидского залива за шесть дней потратили, вероятно, свыше 1 тыс. недешевых ракет-перехватчиков PAC-3, что почти в два раза больше их годового производства.