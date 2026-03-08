0
НОВОСТИ

В отношениях ЕС и Украины «мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой» - Путин

13:45 08.03.2026 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуацию в отношениях Киева и Евросоюза можно охарактеризовать как "хвост виляет собакой": несмотря на агрессивное поведение украинских властей, ЕС не останавливает в оказании им помощи.

"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", - сказал Путин в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Он заявил, что поведение киевского режима опасно и носит достаточно агрессивный характер. Однако Евросоюз продолжает предоставлять Киеву бесконечную помощь как оружием, так и деньгами, отметил Путин.

