Лукашенко: Вот у вас такие продукты. Они-то [россияне] не знают, почему у нас такие продукты

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, как после прошедшего 26 февраля в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) российские коллеги хвалили высокое качество белорусских продуктов.

«У нас продукты питания идеальные, шикарные продукты. И мясные, и молочные. Недавно в Москве после заседания Высшего госсовета собрались руководство Беларуси и России, обсуждали проблему. Небольшой круг был, человек восемь. Россияне говорят: „Вот у вас такие продукты“. А почему у нас такие? Они-то не знают, почему у нас такие продукты», — сказал глава государства во время посещения одного из ресторанов сети «Мак.Бай», созданной на базе McDonald’s после его закрытия в Белоруссии. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого».

«Когда я был еще сопливым президентом, на второй год меня господь надоумил. Я сохранил советские ГОСТы. А Россия перешла на технические условия. То есть, что хочешь, то сам и делай», — пояснил президент.