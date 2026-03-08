Глава Минэнерго США: Политика в отношении России совершенно не изменилась
17:25 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация не намерена отказываться от политики санкций против РФ, несмотря на временное ослабление ограничений для Индии на закупку российской нефти нефти. Об этом заявил лава Минэнерго США Крис Райт в эфире телеканала CNN.
«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — сказал он, комментируя решение Вашингтона выдать лицензию на закупку Индией в течение месяца российской нефти. «Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной», — добавил Райт. Он пояснил, что упомянутый шаг был нацелен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и уменьшить «опасения на рынках». «Никаких изменений политики в отношении России», — подчеркнул он.
Ранее Минфин США выдал лицензию на закупку Индией в течение 30 дней уже находящейся в танкерах в море российской нефти.
