На вопрос о том, когда закончится операция против Ирана, Трамп ответил: «Не знаю»

19:50 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп не смог сказать, когда США рассчитывают завершить военную операцию против Ирана.

«Я не знаю. Я никогда не выступаю с предсказаниями. Я могу лишь сказать, что мы опережаем график», — сказал он в интервью телеканалу ABC News. Ранее Трамп говорил, что рассчитывает, что операция против Ирана будет длиться четыре-пять недель.

