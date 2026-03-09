0
Новым верховным лидером Ирана избран сын погибшего Али Хаменеи аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи

00:40 09.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет экспертов в Иране избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером исламской республики. Об этом сообщил Совет экспертов.

«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», — приводится фрагмент заявления совета гостелерадиокомпанией. Он приходится сыном погибшему аятолле Али Хаменеи.

