Иранские власти предупредили жителей столицы о вероятном выпадении кислотных дождей

12:15 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кислотные дожди могут пройти в Тегеране из-за попадания в атмосферу углеводородных соединений после ударов США и Израиля по нефтехранилищам. Об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

«Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале общества.

Власти рекомендовали населению Тегерана не выходить на улицы во время дождей после взрывов на нефтехранилищах, а также предупредили об опасности испарений дождевой воды даже после окончания осадков.

