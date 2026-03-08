0
НОВОСТИ

Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера - телеканал Al Hadath

21:15 08.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.

«Мы избрали нового лидера [Ирана]», — указал член совета, слова которого приводит телеканал Al Hadath. «Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — добавил он.

