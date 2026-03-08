Песков: К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом
12:46 08.03.2026
Международное право осталось только на бумаге, в реальности его больше не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его, фактически, больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет", - сказал он "автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, "какое право пришло на место международного, вряд ли сейчас кто-то сможет сформулировать".
