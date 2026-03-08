0
0
67
НОВОСТИ

Песков: К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом

12:46 08.03.2026 Источник: Интерфакс

Международное право осталось только на бумаге, в реальности его больше не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его, фактически, больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет", - сказал он "автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, "какое право пришло на место международного, вряд ли сейчас кто-то сможет сформулировать".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:01 08.03.2026
Металлургия и электротехника переживают «крупнейший кризис с момента основания ФРГ» - глава Gesamtmetall
0
70
12:15 08.03.2026
Иранские власти предупредили жителей столицы о вероятном выпадении кислотных дождей
0
89
10:00 08.03.2026
ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
0
314
09:30 08.03.2026
Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
0
417
09:20 08.03.2026
Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
0
365
09:10 08.03.2026
Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
0
407
09:00 08.03.2026
Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану
0
395
21:00 07.03.2026
Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
0
961
20:30 07.03.2026
Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти
0
1027
20:00 07.03.2026
Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP
0
992

Возврат к списку