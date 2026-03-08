ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян
10:00 08.03.2026 Источник: Интерфакс
ОАЭ, столкнувшиеся с ударами со стороны Ирана, "проходят через период войны", заявил президент этой страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "ОАЭ проходят через период войны", - приводит его слова издание Gulf Today.
При этом глава государства заверил, что "в итоге мы станем сильнее". Он также заверил, что его страна "не станет легкой добычей".
"Мы будем выполнять наши обязанности в отношении нашей страны, нашего народа и проживающих у нас иностранцев - они тоже часть нашей семьи", - подчеркнул президент.
НОВОСТИ
- 09:30 08.03.2026
- Убийство Хаменеи активизировало раскол внутри иранской власти - СМИ
- 09:20 08.03.2026
- Российско-китайские отношения остаются «незыблемыми и прочными, как скала» - Ван И
- 09:10 08.03.2026
- Британские авианосцы на Ближнем Востоке США уже не нужны - Трамп
- 09:00 08.03.2026
- Трамп: Я не получал сведений, которые бы указывали на помощь России Ирану
- 21:00 07.03.2026
- Трамп пообещал дать Кубе «новую жизнь» после того, как США завершат операцию в Иране
- 20:30 07.03.2026
- Решения США по нефти из РФ и санкциям не определяют энергетическую политику Индии — власти
- 20:00 07.03.2026
- Разведка США полагала, что военная операция не приведет к смене власти в Иране — WP
- 19:30 07.03.2026
- Цены на бензин в США выросли за неделю на 14% — NYT
- 19:00 07.03.2026
- Право сильного заменило международное право, Сербия укрепляет оборону — Вучич
- 18:30 07.03.2026
- США надеются получить контроль над запасами нефти Ирана — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать