ОАЭ "проходят через период войны" - президент Аль Нахайян

10:00 08.03.2026 Источник: Интерфакс

ОАЭ, столкнувшиеся с ударами со стороны Ирана, "проходят через период войны", заявил президент этой страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "ОАЭ проходят через период войны", - приводит его слова издание Gulf Today.

При этом глава государства заверил, что "в итоге мы станем сильнее". Он также заверил, что его страна "не станет легкой добычей".

"Мы будем выполнять наши обязанности в отношении нашей страны, нашего народа и проживающих у нас иностранцев - они тоже часть нашей семьи", - подчеркнул президент.

