Цены на бензин в США выросли за неделю на 14% — NYT

19:30 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на бензин в США после начала военной операции против Ирана выросли за неделю на 14% — до наиболее высоких показателей с 2024 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА).

По состоянию на утро субботы средняя цена на бензин в США составляет $3,41 за галлон (3,785 литра). «Этот рост означает, что цены на бензин подскочили на 14% за минувшую неделю», — пишет газета, подчеркивая, что стоимость топлива достигла «наиболее высоких показателей с 2024 года».

Издание отмечает, что цены на бензин, вероятно, продолжат расти, поскольку последний раз, когда нефть марки WTI торговалась на уровне $90,9 за баррель, сопоставимом с нынешним, бензин в США стоил порядка $3,8 за галлон. При этом даже в случае снижения цен на бензин в обозримой перспективе экономический эффект нынешнего скачка для американских потребителей будет долгосрочным, подчеркивает NYT.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 10% и превышала $94 за баррель впервые с 29 сентября 2023 года. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $92,37 за баррель (+14,02%).

