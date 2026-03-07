Орбан заявил, что получил послание Зеленского и советует ему воздержаться от угроз
18:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил послание с угрозами Владимира Зеленского, но воспринимает их как угрозы всей своей стране и советует это немедленно прекратить. Глава правительства также предупредил, что с помощью шантажа Украина ничего не добьется от Венгрии.
«Господин президент, я получил ваше послание, в котором вы угрожали мне своими солдатами и в моем лице всей Венгрии. Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать», — сказал Орбан в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.
«Лучше мир. Прекратите шантаж и угрозы. Прекратите нефтяную блокаду и обеспечьте поставки нефти в Венгрию. Вместо угроз и шантажа проявите к венграм уважение, которого мы заслуживаем», — заключил премьер.
