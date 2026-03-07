Более 28,5 тыс. пассажиров прибыли в РФ с начала недели из стран Ближнего Востока
15:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 28,5 тыс. пассажиров прибыли иностранными и российскими авиакомпаниями в Россию с начала недели из стран Ближнего Востока. Еще 9,2 тыс. пассажиров планируется вывезти сегодня из ОАЭ и Омана, сообщил Минтранс РФ.
«Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах. С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 07.03.2026
- Два человека ранены в результате стрельбы в Махачкале
- 14:00 07.03.2026
- Жители пяти регионов РФ получают среднюю зарплату более 200 тыс. рублей — статистика
- 13:00 07.03.2026
- Иран нанес удары по антииранским силам в Иракском Курдистане — КСИР
- 12:30 07.03.2026
- Отношения Кубы с Венесуэлой не ухудшились после похищения США Мадуро — посол в Вене
- 12:00 07.03.2026
- Украина получила команду «фас» из Брюсселя в отношении Венгрии и Словакии — Мирошник
- 11:30 07.03.2026
- 83-летний Байден похвалился, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают
- 11:00 07.03.2026
- США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
- 10:30 07.03.2026
- Президент Приднестровья выразил благодарность России за поставки газа в регион
- 10:00 07.03.2026
- Порядка 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
- 09:30 07.03.2026
- У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать