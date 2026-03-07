0
Более 28,5 тыс. пассажиров прибыли в РФ с начала недели из стран Ближнего Востока

15:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 28,5 тыс. пассажиров прибыли иностранными и российскими авиакомпаниями в Россию с начала недели из стран Ближнего Востока. Еще 9,2 тыс. пассажиров планируется вывезти сегодня из ОАЭ и Омана, сообщил Минтранс РФ.

«Сегодня из ОАЭ и Омана планируется перевезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах. С начала недели в Россию из стран Ближнего Востока бортами российских и иностранных авиакомпаний уже прибыли 28,6 тыс. пассажиров на 139 рейсах», — говорится в сообщении.

