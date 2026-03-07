У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана Швеции при поддержке шведской полиции задержала грузовое судно Caffa под гвинейским флагом у берегов Треллеборга на юге королевства. Об этом сообщается в пресс-релизе береговой охраны.

Она начала предварительное расследование, предполагает, что судно непригодно к плаванию.

По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина, Caffa находится в санкционном списке Украины. «Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский», — утверждает министр.

По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.