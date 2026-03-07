Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану
08:50 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал «слухами» информацию об ударе исламской республики по Азербайджану. Об этом сообщила канцелярия Пезешкиана.
«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», — приводит слова главы иранского правительства его офис.
