США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина
09:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении российской нефти. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Мы дали им [Индии] разрешение на прием российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
