0
0
153
НОВОСТИ

США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина

09:00 07.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении российской нефти. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Мы дали им [Индии] разрешение на прием российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:00 07.03.2026
США в спешке пытаются заменить поврежденную РЛС системы THAAD в Иордании — WSJ
0
0
09:30 07.03.2026
У берегов Швеции задержано грузовое судно под гвинейским флагом
0
99
08:50 07.03.2026
Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану
0
175
08:40 07.03.2026
Взрывы прогремели в Иерусалиме, Дубае и Манаме — AFP
0
191
08:30 07.03.2026
За ночь над регионами РФ сбиты 124 украинских БПЛА
0
190
22:40 06.03.2026
МИД Ирана сообщил, что они больше не ведут переговоры с США
0
725
20:40 06.03.2026
Слуцкий считает, что ядерная истерия нарастает в ЕС на фоне русофобской паранойи
0
747
19:25 06.03.2026
В Вене открылась выставка "Феномен русской женщины"
0
812
18:40 06.03.2026
В США уровень безработицы вырос до 4,4%
0
764
17:40 06.03.2026
Трамп заявил, что не примет иные договоренности с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции
0
986

Возврат к списку