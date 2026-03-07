США могут смягчить санкции в отношении российской нефти — глава Минфина

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении российской нефти. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Мы дали им [Индии] разрешение на прием российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.