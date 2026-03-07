За ночь над регионами РФ сбиты 124 украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 124 украинских БПЛА, в том числе летевший на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над территорией Рязанской области, 8 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 БПЛА — над территорией Воронежской области, по 6 БПЛА — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по 5 БПЛА — над территориями Тульской и Самарской областей, 3 БПЛА — над территорией Липецкой области, 3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву, по 2 БПЛА — над территориями Саратовской и Ульяновской областей и 1 БПЛА — над территорией Ивановской области», — сказали там.