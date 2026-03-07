Взрывы прогремели в Иерусалиме, Дубае и Манаме — AFP

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в районе Иерусалима. Об этом сообщило агентство AFP. Оно отмечает, что взрыв прогремел после объявления воздушной тревоги.

Взрывы также прогремели в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн).